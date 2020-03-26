Хараре, , 14:57 — REGNUM Врачи и медсестры в больницах по всей Зимбабве заявили о начале забастовки, добавив, что не будут продолжать работу, пока не получат доступ к защитной одежде. Об этом передает ВВС Africa.

Они говорят, что в больницах по всей стране нет защитных средств, поэтому врачи и их семьи подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом.

Первая смерть от коронавируса в Зимбабве была зарегистрирована в понедельник, 23 марта, третий случай заражения вирусом в стране был зарегистрирован 24 марта.

Эксперты предупреждают, что десятилетия экономических потрясений сделали службы здравоохранения Зимбабве плохо подготовленными к борьбе с вирусом.