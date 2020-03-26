Челябинск, , 14:32 — REGNUM В Челябинской области по подозрению в похищении мужчины задержаны трое жителей Крыма. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Преступление произошло 21 февраля. 30-летний житель Центрального района ушёл ночью из своей квартиры и не вернулся. Он дошёл до магазина, в котором купил детскую смесь ребёнку, а затем уехал с неизвестными.

Отметим, спустя некоторое время он объявился живым и здоровым. Подозреваемые в похищении пойманы. Следователи требуют отправить их в СИЗО.