Челябинск, 26 марта 2020, 14:32 — REGNUM В Челябинской области по подозрению в похищении мужчины задержаны трое жителей Крыма. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.
Преступление произошло 21 февраля. 30-летний житель Центрального района ушёл ночью из своей квартиры и не вернулся. Он дошёл до магазина, в котором купил детскую смесь ребёнку, а затем уехал с неизвестными.
Отметим, спустя некоторое время он объявился живым и здоровым. Подозреваемые в похищении пойманы. Следователи требуют отправить их в СИЗО.