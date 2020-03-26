Харьков, Украина, , 14:37 — REGNUM В Харькове полиция разыскивает десять человек, которые дали обещание находиться на самоизоляции, но предоставили правоохранителям недостоверные данные о себе, заявила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота в эфире телеканала «UA:Харьков».

"Десять человек на сегодняшний день находятся в розыске… Есть случаи, когда они указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому. Где фактически находится это лицо, которое должно было находиться на самоизоляции, мы не знаем», — рассказала она.

Похожая ситуация также зафиксирована в Днепропетровске. Из 22 человек, вернувшихся из Польши, 12 человек уклонились от прохождения карантинного контроля и скрылись, сообщила пресс-служба местного облсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко рассказал, что украинские мигранты до пересечения границы принимают жаропонижающее для того, чтобы скрыть один из симптомов коронавирусной инфекции.

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