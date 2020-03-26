Пермь, , 14:30 — REGNUM В Перми во время нерабочей недели (28 марта — 5 апреля) детские сады будут закрыты, но не полностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В детских садах организуют дежурные группы для воспитанников, чьи родители работают в службах жизнеобеспечения (медицине, торговле, банковской сфере, на транспорте, в органах власти). Спецгруппы будут функционировать с учетом проведения противоэпидемических мероприятий (утренних фильтров, дезинфекции помещений).

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации, объявив, в частности, о нерабочей неделе в качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса.