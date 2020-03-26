Москва, , 14:35 — REGNUM Российские следственные изоляторы могут стать местом взрывного распространения коронавируса. Об этом 26 марта заявил председатель московского отделения Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы имеем информацию, что в наших СИЗО идёт вспышка коронавируса. Мы знаем, что адвокаты, недобросовестные адвокаты, приехав из-за границы, контактировали с клиентами и клиенты пребывают в СИЗО. Все в юридическом сообществе это знают», — сказал Трунов.

Адвокат отметил, что Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) констатирует, что заболевших в СИЗО нет, но она же констатирует, что тестов на коронавирус в следственных изоляторах не делали.

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