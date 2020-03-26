Симферополь, 26 марта 2020, 14:38 — REGNUM В Крыму нет новых случаев заражения COVID-19, шестеро из семи заболевших коронавирусной инфекцией крымчан идут на поправку. Об этом 26 марта в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Крыму сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что новый многофункциональный медцентр имени Семашко в Симферополе, который должны были открыть в декабре 2019 года, начнёт работу раньше нового срока открытия и будет перепрофилирован из-за ситуации с коронавирусом.
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