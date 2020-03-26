Симферополь, , 14:38 — REGNUM В Крыму нет новых случаев заражения COVID-19, шестеро из семи заболевших коронавирусной инфекцией крымчан идут на поправку. Об этом 26 марта в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в Крыму сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«Новых случаев заражения нет. Что касается заболевших, у шестерых из семи динамика положительная. У последнего пациента есть сопутствующее хроническое заболевание. Однако у него не наблюдается отрицательной динамики. Лечение продолжается в полном объёме согласно рекомендациям», — отметил Чемоданов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что новый многофункциональный медцентр имени Семашко в Симферополе, который должны были открыть в декабре 2019 года, начнёт работу раньше нового срока открытия и будет перепрофилирован из-за ситуации с коронавирусом.

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