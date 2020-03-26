Москва, , 14:27 — REGNUM Московская полиция запустила хэштег #РасскажиРодителям, направленный на предупреждение граждан пожилого возраста о возможных дистанционных мошенничествах, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники полиции предлагают молодому поколению москвичей сообщить пожилым родственникам о том, что в условиях объявленных ограничительных мер для людей старше 65-ти лет они должны быть особенно бдительными», — говорится в релизе.

В полиции считают, что в условиях коронавируса злоумышленники могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств. В том числе: сообщить о заболевании кого-либо из родственников, или о полагающихся надбавках к пенсии и социальным пособиям.

В связи с этим московская полиция просит молодое поколение москвичей довести до сведения родителей, что они не должны ни при каких обстоятельствах сообщать кому-либо номера своих карт или счетов, не переводить деньги неизвестным людям и не отвечать на неизвестные номера.