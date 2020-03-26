Махачкала, , 14:45 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела против двух жительниц Шамильского района Дагестана, которые умышленно «постарели» ради получения пенсии. Они обвиняются в хищении у Пенсионного фонда более миллиона рублей, сообщили ИА REGNUM 26 марта в пресс-службе СК РФ по республике.

По данным следствия, в 2011—2012 годы обвиняемые предприняли ряд мер для увеличения своего возраста и незаконного выхода на пенсию по старости. Введя в заблуждение ответственных работников и должностных лиц, они незаконно получили липовые документы, паспорта, а также решения суда с внесенными в них ложными сведениями о своем возрасте.

Затем злоумышленницы предоставили эти документы в районное отделение Пенсионного фонда, после чего в течение нескольких лет получали пенсию по старости. Одна из них тем самым «заработала» 500 тыс. рублей, вторая — 650 тыс. рублей.

Против женщин были возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. В настоящее время они направлены в суд. В СК добавили, что обвиняемые частично возместили причиненный ущерб.