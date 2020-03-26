Томск, , 14:25 — REGNUM В администрации Томской области ИА REGNUM подтвердили, что в регионе 26 марта зарегистрирован второй случай коронавируса.

Как и в первом случае, заболевший вернулся в Томскую область из Европы. Пациент изолирован, его самочувствие медики оценивают как удовлетворительное. В группу риска заболевший не входит. Симптомов заболевания у него на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай коронавируса был подтверждён в Томской области 18 марта. Заболевший приехал из Италии.

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