Андижан, Узбекистан, , 14:24 — REGNUM Власти Андижанской области закрыли на карантин город Андижан для въезда и выезда всех видов транспорта, сообщили 26 марта в пресс-службе администрации региона.

Город планируется закрыть с 27 марта. Вместе с тем запрет не касается грузовых перевозок. Кроме того, в Андижан смогут въехать местные жители, у которых есть прописка в городе, а также сотрудники правоохранительных органов, медработники и сотрудники госорганов.

По периметру города установят временные посты, на которых будут дежурить специалисты. Все грузовики, въезжающие или выезжающие из города, подлежат дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в Узбекистане выявлено 65 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

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