Москва, , 14:22 — REGNUM Россия может побороть коронавирус в течение трёх месяцев. Об этом 26 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Это может произойти даже раньше, чем через три месяца», — считает Путин.

Ранее президент, обращаясь к гражданам России, призвал их «побыть дома».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.

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