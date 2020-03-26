Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM График некоторых маршрутов общественного транспорта в Петербурге будет изменен во время объявленных президентом Владимиром Путиным антикоронавирусных «каникул».

С 28 марта по 5 апреля городской и пригородный транспорт будет обслуживать пассажиров по графикам выходного дня.

Однако, уточняет телеканал «Санкт-Петербург», часть маршрутов с 30 марта по 5 апреля будут работать в особом режиме.

Так, трамвай совсем № 57 прекратит движение полностью. Автобусы №90 и №195 будут работать по графикам будних дней. У автобуса №54 интервалы движения будут увеличены.

Ранее сообщалось, что городской метрополитен увеличил интервалы между поездами днем, так как пассажиропоток сократился примерно на 800 тыс. человек в сутки в связи с карантинными мерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезда петербургского метро стали ходить реже из-за коронавируса