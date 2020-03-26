Брянск, , 14:23 — REGNUM На особый режим работы перевели детские поликлиники Брянской области, сообщили 26 марта в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Врачи просят родителей с маленькими пациентами обращаться за медпомощью только с неотложными случаями.

Новые режимы работы установлены приказами региональных департамента здравоохранения и управления Роспотребнадзора. Временно отменены дни здоровых детей и профилактические осмотры. Основная нагрузка легла на выездные бригады. В поликлиниках приостановили вакцинацию, а плановые приёмы настоятельно рекомендовано перенести.

На входе в поликлиники измеряют температуру всем посетителям, предусмотрена дезинфекция рук.