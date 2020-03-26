Москва, , 14:20 — REGNUM Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева считает, что обозначенные президентом РФ меры поддержки населения в ситуации распространения коронавируса свидетельствуют об устойчивом развитии России.

«Владимир Путин в этом году начиная с обращения к Федеральному собранию, затем в своем выступлении по Конституции подчеркивает: наше государство достигло того уровня социального и экономического развития, когда мы можем себе позволить и будем способствовать повышению уровня жизни граждан, — напомнила Елена Цунаева, — Меры поддержки россиян, представителей разных социальных групп в условиях мировой эпидемии, которые были названы президентом, демонстрируют, что лидер нации отвечает за свои слова. Потому эти меры и стали возможны, что страна достигла устойчивого положения, мы укрепляем нашу государственность, предпринимаем действия для сохранения стабильности и развития каждой российской семьи. Отмечу и внимание президента к бизнесу. Введение карантинных мер — тяжёлая история для малых и средних предпринимателей, государству важно помочь и этой категории граждан преодолеть общие трудности. Важно и то, что мы не останавливаемся на указанных мерах, президент сказал, что Россия готова гибко реагировать на развитие событий при любом сценарии».

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