Владимир, , 14:20 — REGNUM Во Владимирской области с 27 марта бассейны и финес-залы перестанут принимать посетителей из-за опасности коронавируса. Об этом сообщила ГТРК «Владимир» со ссылкой на главного санитарного врача региона Татьяну Данилову.

Спортивные объекты закрывают на неопределённый срок — до особого распоряжения.

Также были запрещены все мероприятия в театрах и кинотеатрах, развлекательных центрах и центрах соцобслуживания.

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