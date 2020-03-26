Москва, , 14:19 — REGNUM В Москве сотрудники Росгвардии проведут разъяснительную работу с гражданами о необходимости соблюдения мер профилактики по распространению опасного заболевания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 марта в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что акция будет разовой и носит профилактический характер. Основное внимание будет уделено лицам старше 65 лет, «поскольку данная возрастная группа находится в зоне повышенного риска».

В Росгвардии попросили пожилых москвичей воздержаться от выхода из дома без острой необходимости, а также минимизировать контакт с другими людьми, тем самым исключив возможность заражения.