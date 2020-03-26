Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус. Груз доставлен из КНР военным самолётом, сообщили 26 марта журналистам в Минобороны РФ.
Основатель корпорации Alibaba, почетный член Русского географического общества передал товары медицинского назначения в дар российскому оборонному ведомству. Отмечено, что министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил Ма за переданный груз в телефонном разговоре.
Как сообщало ИА REGNUM, корпорация Alibaba также пожертвовала маски, защитную одежду и тест-системы африканским странам и США.
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