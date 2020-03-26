Москва, , 14:14 — REGNUM Внеплановая нерабочая неделя в России — это объективная необходимость на фоне современных реалий, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение Владимира Путина о вводе выходной недели.

«Несмотря на то, что экономика России может потерять около 1% в ВВП, не стоит принимать в расчет любые экономические факторы. Жизни людей намного дороже.

Соседние страны в СНГ и ЕС ввели практически месячные карантинные ограничения, закрыты учреждения и серьезно ограничена работа общественного транспорта. Сегодня стоит пристально следить и делать выводы из опыта соседей, эффективно регулировать взаимодействие общества и государства.

На начало 26 марта динамика статистика по выздоровевшим от коронавируса положительная, важно как раз видеть в ближайшие дни успехи российской медицины в излечении граждан. Это определяющий фактор для принятия в будущем послабляющих решений в деловой жизни страны.

За последние пять лет российские граждане старались не позволить «просесть» в реальных доходах на фоне ослабления рубля. Практически один представитель в каждой второй или третьей семье работал или подрабатывал вне основной работы.

Настала пора без потери зарплаты просто отдохнуть, перевести дыхание, побыть с семьей и как минимум посетить терапевта, проверить хотя бы общее состояние здоровья», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 60% граждан России поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса.

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