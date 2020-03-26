Москва, , 14:09 — REGNUM В «Единой России» призывают обеспечить всех школьников, кто имеет право на получение горячего питания за счёт бюджетных средств и находится на удаленном обучении, бесплатными продуктовыми наборами взамен положенного им горячего питания. Соответствующее обращение на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова направила координатор партпроекта «Новая школа», член Президиума Генерального совета партии, депутат Госдумы Алена Аршинова.

«Мы предлагаем обеспечить непрерывную поставку школьного питания предприятиями социального питания в условиях дистанционного способа обучения или продленных школьных каникул, предоставив возможность обучающимся или их родителям (законным представителям) получить продуктовый набор в школе и забрать его домой», — пояснила Алена Аршинова.

Это решение защитит права и интересы детей, особенно детей льготных категорий, а также поможет избежать сложностей в реализации предприятиями-поставщиками питания своих функций.

«Это особенно значимо для обучающихся-льготников и их семей: детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей», — подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что многие предприятия социального питания сегодня оказались в сложном положении.

«Они простаивают, несут издержки, предприятиям нечем возмещать свои расходы из-за сокращения ранее запланированных объемов поставок своей продукции в школьные столовые, ухудшается их финансовое положение, растут риски банкротства, работники не получают зарплату», — заключила Алена Аршинова.