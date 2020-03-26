Москва, , 14:12 — REGNUM Рейды бойцов Росгвардии начались в Москве после введения карантина для пожилых людей. Об этом сообщает 26 марта радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что рейды носят разъяснительный характер. Правоохранители раздают пожилым жителям столицы памятки и призывают их соблюдать домашний режим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы объявили профилактические меры в условиях распространения коронавируса нового типа. Так, людям старше 65 лет следует выходить из дома только по крайней надобности.

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