Кострома, , 14:06 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы единогласно утвердили нового прокурора области — Юрия Рываева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Рываев Фото сайта прокуратуры Оренбургской области

Новый прокурор родился в 1976 году в селе Завьяловка Бугурусланского района Оренбургской области. В 1998 году окончил Оренбургский государственный аграрный университет. Службу в органах прокуратуры Юрий Рываев начал в 2002 году. В 2010—2013 годах работал начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Оренбургской области. В 2013 году «с учетом результатов и опыта работы» был назначен на должность зампрокурора Оренбургской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», имеет знак отличия «За верность закону» III степени.

Представляя кандидатуру Рываева на внеочередном заседании облдумы 26 марта, исполняющий обязанности начальника главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Александр Яцев назвал нового прокурора квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным человеком.

«Юрий Владимирович обладает большим опытом и организаторскими способностями. При решении служебных вопросов проявляет настойчивость и оперативность», — отметил Александр Яцев.

Депутаты задали вопросы кандидату в областные прокуроры. Так, депутат от КПРФ Валерий Ижицкий спросил Рываева о том, как он решает вопрос «коллизии целесообразности и закона» в своей профессиональной деятельности.

«Для прокурора нет ничего важнее, чем закон. Прокурор надзирает за соблюдением конституции и исполнением федерального законодательства. Вопросы целесообразности решаются потом», — сказал старший советник юстиции.

Должность прокурора Костромской области стала вакантна после того, как 2 марта 2020 года по указу президента от нее был освобожден Владимир Тюльков, возглавлявший региональную прокуратуру с 2017 года.