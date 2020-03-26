Москва, 26 марта 2020, 14:03 — REGNUM Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и компания Wargaming запускают ГеймНет-челлендж по созданию игровых проектов. Регистрация школьников и студентов стартует 26 марта на wiki-агрегаторе kruzhok.org. Участников ждет насыщенная образовательная программа и работа с экспертами игровой индустрии. Лучшие технологические команды получат поддержку при выходе на рынок игровых решений — ГеймНет.
ГеймНет-челлендж инициировала команда разработчиков спецпроекта Кружкового движения НТИ Game. Dev — соревнований по разработке игр, которые прошли в январе-феврале 2020 года с участием более 1000 школьников со всей страны. Челлендж будет проходить онлайн и позволит финалистам Game. Dev продолжить работу над проектами, а также привлечь в создание игр школьников и студентов, которые из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение.
Участникам челленджа предстоит освоить двухмесячную образовательную программу по геймдизайну, программированию, маркетингу, монетизации, аналитике и др., и до 31 мая доработать или создать с нуля новый игровой проект и представить его экспертам.
Во втором этапе — в июне-августе — лучшие проекты ждет акселерация: школьные и студенческие команды будут плотно работать с экспертами игровой индустрии и готовить проекты к выведению на рынок. Ожидается, что по итогам ГеймНет-челленджа на рынок должны выйти несколько игр, разработчики которых начнут сотрудничать с компаниями-лидерами игровой сферы в качестве менторов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».
Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах. В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.