Москва, , 14:03 — REGNUM Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) и компания Wargaming запускают ГеймНет-челлендж по созданию игровых проектов. Регистрация школьников и студентов стартует 26 марта на wiki-агрегаторе kruzhok.org. Участников ждет насыщенная образовательная программа и работа с экспертами игровой индустрии. Лучшие технологические команды получат поддержку при выходе на рынок игровых решений — ГеймНет.

ГеймНет-челлендж инициировала команда разработчиков спецпроекта Кружкового движения НТИ Game. Dev — соревнований по разработке игр, которые прошли в январе-феврале 2020 года с участием более 1000 школьников со всей страны. Челлендж будет проходить онлайн и позволит финалистам Game. Dev продолжить работу над проектами, а также привлечь в создание игр школьников и студентов, которые из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение.

Дмитрий Земцов, — Сегодня одна из ключевых задач Кружкового движения НТИ и wiki-агрегатора «ГеймНет — новый рынок Национальной технологической инициативы, который сейчас активно готовится к запуску, и наш челлендж — один из шагов на пути к этому. Мы рассчитываем, что по итогам челленджа компании-лидеры станут частью нового рынка НТИ, а их продукты найдут своего пользователя, — пояснил лидер рабочей группы Кружковое движение НТИ, — Сегодня одна из ключевых задач Кружкового движения НТИ и wiki-агрегатора kruzhok.org — предложить школьникам и студентам принять участие в интересных сетевых проектах, оставаясь дома, конечно же. Так, во время карантина можно попробовать себя в роли разработчика игр и, возможно, стать частью нового большого технологического рынка».

«Научно-технический прогресс изменяет наш мир и привычные нам вещи каждый день. Наша окружающая среда становится все более цифровой, завязанной на вычислительные мощности, облачные хранилища, скоростной интернет и т.д. Вместе с этим меняется и то, в какие игры мы играем, как мы играем, где мы играем. В сотрудничестве с НТИ и Кружковым движением наша компания видит возможность своевременно среагировать и предвосхитить новые тренды на игровом рынке, заинтересовать новое поколение технологических энтузиастов в работе в игровой индустрии, и кто знает, может быть, именно вместе мы создадим новый бестселлер!», — считает Head of R&D (руководитель отдела исследований и разработок) Wargaming Александр Зезюлин.

Участникам челленджа предстоит освоить двухмесячную образовательную программу по геймдизайну, программированию, маркетингу, монетизации, аналитике и др., и до 31 мая доработать или создать с нуля новый игровой проект и представить его экспертам.

Во втором этапе — в июне-августе — лучшие проекты ждет акселерация: школьные и студенческие команды будут плотно работать с экспертами игровой индустрии и готовить проекты к выведению на рынок. Ожидается, что по итогам ГеймНет-челленджа на рынок должны выйти несколько игр, разработчики которых начнут сотрудничать с компаниями-лидерами игровой сферы в качестве менторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах. В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.