Москва, , 14:24 — REGNUM Заявления отдельных итальянских СМИ о неэффективности российской помощи не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом, эксперт по фармацевтическому рынку, клинический фармаколог Александр Эдигер.

По его словам, в публикации итальянского издания есть два вопиющих эпизода. Первый касается того, что помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии неэффективна. Второй аспект, что для борьбы с инфекцией прибыли не медики, а высокопоставленные военнослужащие.

«Я не рискну предположить, что журналисты окончательно, скажем так, не в порядке с головой, потому что есть такой знак отличия, как чаши со змеями на погонах. Я бы предложил им для начала выучить наши знаки различия военные, а потом что-то писать. А в целом это чудовищно. Но мы должны быть готовы к идиотским выходкам как принимающей стороны, так и журналистов принимающей стороны», — сказал Эдигер.

Читайте ранее в этом сюжете: Арашуков-старший пожаловался на несоблюдение мер карантина в СИЗО