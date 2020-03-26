Париж, , 14:06 — REGNUM Свыше 300 российских граждан обратились в посольство РФ в Париже, заявив о желании вернуться на родину. Об этом сообщает 26 марта ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Обращения от проживающих во Франции соотечественников поступили в консульский отдел посольства, их более 300, отметили дипломаты. Их списки должны быть переданы российским властям для организации вывоза.

Франция является одной из стран, где случаев заражений коронавирусом больше всего. К 26 марта здесь выявлено более 25 тыс. случаев, скончались более 1300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 27 марта прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для самолётов, вылетающих за согражданами.

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