Тбилиси, , 13:49 — REGNUM

Пятерых солдат с Вазианской военной базы проверят на инфицирование коронавирусом, так как у них при поступлении в больницу отмечалась повышенная температура и боль в горле, заявила журналистам клинический директор Первой университетской клиники Тбилисского государственного медицинского университета Лали Турдзеладзе.

По ее же информации, утром 26 марта у 4 из 5 солдат температуры уже не было, а у одного оказалась пневмония, и его поместили в отдельную палату. Солдаты были доставлены в больницу накануне ночью из своей части, а до этого патрулировали за пределами зоны карантина, но внутри зоны не находились, поэтому не исключено, что у них обычное ОРВИ, предполагают врачи.

В связи с распространением в СМИ информации о возможном инфицировании военнослужащих специальное заявление распространило министерство обороны Грузии. В нем говорится, что в условиях пандемии в мире силы министерства обороны проводят важные мероприятия как в самой армии, так и среди населения. В частности, специальные группы регулярно проводят дезинфекционные работы в подразделениях и проверяют состояние здоровья военнослужащих.

«Важно, чтобы отдельные люди, СМИ или профессиональные группы не оценивали этот процесс или какие-либо профилактические мероприятия в рамках этого процесса как случай, подтверждающий распространение вируса, и дождались бы официального заявления от министерства», — подчеркивается в заявлении.

Минобороны также сообщило, что с сегодняшнего дня всю информацию о состоянии здоровья личного состава будет распространять только его пресс-служба и военный госпиталь. А все военнослужащие с признаками гриппа и иных ОРВИ будут помещаться в военный госпиталь в Гори, где получат высококвалифицированное медицинское обслуживание.

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 77 человек, 10 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

По данным правительственного сайта по борьбе с коронавирусом https://stopcov.ge/, в настоящее время из-за коронавируса 4346 граждан находятся в карантине, а 247 — в стационарах под наблюдением врачей.