Москва, , 14:19 — REGNUM Вольная интерпретация связанных с коронавирусом мер ограничения является преступлением. Об этом 26 марта заявил политолог Михаил Маркелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Очень важно сегодня соблюдать эти рекомендации. Они жёсткие, но правильные, их надо соблюдать. Интерпретировать их будет преступно и неправильно», — сказал Маркелов.

Политолог отметил, что принятые меры относительно выходной недели — это не отпуск, не каникулы. Это ограничительные меры чтобы спасти население от данной инфекции.

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