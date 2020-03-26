Джакарта, , 13:43 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что в стране выявлено уже 893 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

«Выявлено ещё 103 положительных случаев заболевания, общее количество инфицированных в стране достигло 893 человек», — заявил глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто на пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, большее число заразившихся коронавирусом зафиксировано в столице Индонезии Джакарте. По последним данным, там выявлено 515 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии потратило 158,2 трлн рупий (около $9,7 млрд) на борьбу со вспышкой коронавируса.

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