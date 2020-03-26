Берлин, , 13:35 — REGNUM Запрет на въезд в Германию иностранных сезонных работников, установленный в среду, 25 марта, не распространяется на граждан Польши и Чехии. Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

«Новые правила касаются въезда в Германию из третьих стран, Великобритании, стран ЕС, которые не входят в зону Шенген (в частности, Болгарии и Румынии), а также государств, с которыми на внутренних границах временно восстановлен контроль», — цитирует сообщение германского МВД «Польское радио».

Таким образом, запрет не распространяется на граждан Польши и Чехии, на границах с которыми до 25 марта Германия не осуществляла контроль.

Как заявил посол Польши в Берлине Анджей Пшилембский, польские граждане, приезжающие на работу в Германию, должны отслеживать информацию, размещаемую через польский МИД и посольство в Берлине, «чтобы должным образом соблюдать рекомендованные меры безопасности и без надобности не подвергать себя опасности заражения коронавирусом».

«Я присоединяюсь к призыву польского министерства иностранных дел избегать любых ненужных зарубежных поездок», — сказал посол.

На сезонных работах в сельском хозяйстве Германии ежегодно работает около 300 тысяч иностранных работников, в основном из Центральной и Восточной Европы. Немецкие фермеры опасаются, что в 2020 году из-за карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса у них будет серьёзная нехватка трудовых ресурсов.