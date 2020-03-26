Барнаул, , 13:24 — REGNUM Самым значимым в обращении президента Владимира Путина к гражданам России, прозвучавшем 25 марта, руководитель фракции «Справедливая Россия» в барнаульской гордуме Оксана Молодых считает решение о снижении страховых взносов.

«Давно пора. По налогоооложению доходов по большим, так скажем, вкладам, — тоже верно. Ну, а про обложение в офшоры, — безусловно», — отметила барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе своего обращения к гражданам, прозвучавшего после отмены всех мероприятий, посвящённых Дню культуры в Санкт-Петербурге, президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержки населения и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.

В частности, им было дано поручение о снижения размера страховых взносов до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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