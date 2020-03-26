Рига, , 13:22 — REGNUM За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в Латвии увеличилось на 23 человека, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 244. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 817 анализов, общее количество тестов достигло 9591. По-прежнему сообщается пока только об одном выздоровевшем, тяжёлых случаев тоже нет.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.

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