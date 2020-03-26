Тегеран, , 13:29 — REGNUM За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в Иране составило 2 тыс. 389 человек, об этом 26 марта сообщает агентство IRIB.

Число инфицированных, таким образом, за 24 часа стало рекордным, общее число заразившихся приблизилось к 30 тыс. человек.

«За прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 2 тыс. 389 человек», — заявил в комментарии изданию министр здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур.

Напомним, вспышка коронавируса впервые была замечена в китайском Ухане в конце 2019 года, после чего инфекция распространилась на всю планету, унеся жизни свыше 21 тыс. человек.

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