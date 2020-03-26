Магас, , 13:18 — REGNUM Слухи о появлении в Ингушетии одного зараженного коронавирусом и о том, что этот человек работает врачом, не подтвердились. С опровержением выступило министерство здравоохранения республики.

«Информация о том, что у врача больницы выявлен коронавирус, не подтверждена. Проведённый анализ не подтвердил наличия коронавирусной инфекции», — говорится в официальном сообщении минздрава в Instagram.

В Ингушетии по состоянию на 26 марта нет ни одного заразившегося коронавирусом, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В республике 323 человека находятся на режиме самоизоляции.