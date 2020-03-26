Санкт-Петербург,
26 марта 2020, 13:18 — REGNUM Меры, предложенные президентом России, можно назвать компромиссными, но и они позволят заметно снизить число контактов, что важно для противодействия распространению болезни, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 марта, политолог Валентин Бианки, комментируя обращение Владимира Путина к нации.
Как сообщалось ранее, президент в своём обращении 25 марта объявил о том, что следующая неделя, 30 марта — 5 апреля, во всей стране будет нерабочей и оплачиваемой. Многие наблюдатели при этом полагают, что значительная часть граждан воспримет «карантинную» неделю в качестве каникул и проведёт её соответствующим образом.
«Меры, предложенные президентом, можно назвать компромиссными. Введение тотального карантина было не очень реалистичным — в том числе и потому, что сказываются политические традиции нашей страны: люди не любят вмешательства государства в частную жизнь.
Меры можно было бы дополнить. К примеру, проводить контроль междугородних перемещений. Ввести ограничения в работе общественного транспорта. Сейчас всё это отдано на откуп регионам и задействовано далеко не везде.
Конечно, не все останутся дома. Многие и в нерабочую неделю будут работать. Кто-то не прислушается к призывам. Но в любом случае количество контактов ощутимо снизится, что важно для противодействия распространению болезни«, — отметил Валентин Бианки.