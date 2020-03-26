Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Меры, предложенные президентом России, можно назвать компромиссными, но и они позволят заметно снизить число контактов, что важно для противодействия распространению болезни, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 марта, политолог Валентин Бианки, комментируя обращение Владимира Путина к нации.

Как сообщалось ранее, президент в своём обращении 25 марта объявил о том, что следующая неделя, 30 марта — 5 апреля, во всей стране будет нерабочей и оплачиваемой. Многие наблюдатели при этом полагают, что значительная часть граждан воспримет «карантинную» неделю в качестве каникул и проведёт её соответствующим образом.

« Меры, предложенные президентом, можно назвать компромиссными. Введение тотального карантина было не очень реалистичным — в том числе и потому, что сказываются политические традиции нашей страны: люди не любят вмешательства государства в частную жизнь.

Меры можно было бы дополнить. К примеру, проводить контроль междугородних перемещений. Ввести ограничения в работе общественного транспорта. Сейчас всё это отдано на откуп регионам и задействовано далеко не везде.