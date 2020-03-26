Барнаул, , 13:16 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»), комментируя озвученное накануне, 25 марта, обращение российского президента Владимира Путина к нации, иронично заметил: «Левый поворот? Не было счастья, да несчастье помогло».

По его словам, не исключено, что эпидемия коронавируса заставляет российскую власть начать «левый поворот».

«Среди предложенных мер — и увеличение социальных выплат, и каникулы по кредитам для граждан, и отсрочка по кредитам и налогам для малого бизнеса. Особо хочу отметить двукратное снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Важны при этом слова о том, что эта мера «в долгую». Мера очень правильная, и давно назревшая, так как в перспективе увеличит «белые зарплаты» и, в конечном итоге, приведет к увеличению платежей в фонды при одновременном росте экономики.

В то же время мы видим повышение нагрузки на богатых. Это и введение 13% налога на доходы от банковских вкладов и ценных бумаг, и 15% налог для вывода доходов за рубеж, и борьба с оффшорами», — отметил алтайский депутат.

Владислав Вакаев не исключает, что эпидемия коронавируса может привести к весьма серьезным изменениям в стране.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обращение к гражданам России президент Владимир Путин озвучил накануне, 25 марта, отменив все запланированные мероприятия, посвящённые Дню культуры в Санкт-Петербурге. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.

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