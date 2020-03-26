Воронеж, , 13:15 — REGNUM В Воронеже приостанавливает работу крупнейший рынок города «Центральный», об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города 26 марта. С просьбой о приостановке работы в мэрию обратилось руководство рынка, в администрации города её поддержали. Работу рынок прекращает с 30 марта и до 5 апреля.

«Специфика организации торгового процесса именно в формате рынка, где гораздо больше продавцов, где гораздо больше прямых и близких контактов, где доля наличных платежей традиционно выше, чем в тех же супермаркетах, диктует нам необходимость остановить работу. Мы предпринимаем все необходимые по рекомендациям Роспотребнадзора меры по дезинфекции, но при этом осознаем, что при средней проходимости рынка в 15 тысяч человек в день даже это не защитит людей в должной мере. А проходимость упала в этот период очень незначительно», — прокомментировал председатель СПОК СРКР «Центральный» Александр Светланов.

Арендные платежи предпринимателей за время простоя будут перезачислены в счёт будущего периода. На выходных 28−29 марта рынок будет работать, чтобы воронежцы смогли пополнить запасы продовольствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 марта по 5 апреля в России объявлены выходные в связи с коронавирусом. Граждан призывают эти дни провести дома. В ряде регионов уже объявлено о закрытии развлекательных учреждений, в Москве решено на этот период закрыть все магазины, кроме продовольственных.