Москва, , 13:13 — REGNUM Большинство граждан России «думают головой», поэтому воздержатся от путешествий во время выходной недели. Об этом 26 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, перемещение граждан между регионами России повысит опасность распространения коронавируса. «Они принимают меры для того, чтобы себя обезопасить, а не полагаются на русский авось», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на выходных лучше сидеть дома, чтобы обезопасить себя. Вместе с тем власти не планируют принимать никаких жестких мер для ограничения передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин, выступая с посланием к народу, объявил 30 марта — 5 апреля выходной неделей. По его словам, эта мера направлена на предотвращения распространения коронавируса.

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