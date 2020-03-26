Сеул, , 13:18 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Seoul выполнит чартерный рейс во Вьетнам, чтобы вернуть на родину граждан страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолёт вылетит в Дананг 7 апреля в 11:00 по местному времени и вернётся обратно в международный аэропорт «Инчхон» около 18:00.

Предполагается, что авиакомпания вернет на родину около 190 человек.

Как сообщили в Air Seoul, данный рейс организован по просьбе представителей ассоциации южнокорейцев во Вьетнаме (Vietnam Danang Korean Association).

Предполагается, что в середине апреля авиакомпания может организовать дополнительный авиарейс для эвакуации южнокорейцев из Вьетнама.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса власти Вьетнама временно запретили безвизовый въезд для туристов из Южной Кореи, а также отменили все международные рейсы из Вьетнама.