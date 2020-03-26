Москва, , 13:08 — REGNUM Инициативная группа фанатов московского футбольного клуба «Спартак» из объединения Supporters Group поддержала врачей и пациентов больницы в Коммунарке с помощью граффити под окнами медицинского учреждения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в аккаунтах Supporters Group в соцсетях.

«Мы хотим выразить свою благодарность всем врачам (не только работающим в Коммунарке, но и несущим свой медицинский пост по всей стране). Спасибо за ваше мужество и за вашу самоотверженность! Всем, у кого диагностирован коронавирус — скорейшего и легкого выздоровления!», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованным фотографиям, граффитчики нанесли на стену железных ограждений надпись «Борись и побеждай!», сопроводив лозунг изображением врача в медицинском халате и фаната «Спартака» с красно-белым шарфом и бруском хозяйственного мыла в руке. Буква «о» в надписи стилизована под знак, «запрещающий» коронавирус.

Фанаты также выразили уважение главврачу больницы Денису Проценко за «круглосуточное сражение с эпидемией на линии огня»: «Мы не знаем, любит ли главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко футбол. Нам неизвестно, какой из команд он симпатизирует, но сегодня это не имеет никакого значения!».