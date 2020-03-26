Иркутск, , 13:08 — REGNUM Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, комментируя обращение президента России Владимира Путина, прозвучавшее накануне, 25 марта, сомневается, что речь идёт именно о беспрецедентных мерах поддержки населения и бизнеса, как заявили потом некоторые СМИ.

«Что-то ни копейки мне, неработающему пенсионеру, от этих беспрецедентных мер не обломилось. Да и единственному внуку тоже. Не попал он в число «имеющих право на материнский материал». Поторопился, кажется, на год, родиться (сейчас ему 2 года и 8 месяцев), вот ничего и не получает. Видимо, мы относимся к «неправильной» части населения, которой помогать не надо», — рассудил иркутский учёный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 марта, российский президент Владимир Путин отметил в Санкт-Петербурге все запланированные мероприятия, посвящённые Дню культуры, а позднее выступил с обращением, дав ряд поручений правительству о поддержке граждан и бизнеса, а позднее подписал указ о нерабочей неделе с 20 марта по 3 апреля 2020 года.