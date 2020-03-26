Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Гражданам следует напоминать, что карантин необходим для сохранения жизни и здоровья, и общество должно встретить порицанием поведение тех, кто проведет «карантинную» неделю в обычном режиме, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 марта, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя обращение Владимира Путина к нации.

Как сообщалось ранее, президент в своём обращении 25 марта объявил о том, что следующая неделя, 30 марта — 5 апреля, во всей стране будет нерабочей и оплачиваемой. Многие наблюдатели при этом полагают, что значительная часть граждан воспримет «карантинную» неделю в качестве каникул и проведёт её соответствующим образом.

«К сожалению, «авось» плотно входит в ментальные особенности нашего народа. Не может быть гарантии, что все граждане будут вести себя сознательно и разумно. Надо исходить из противоположного — что будет много людей, которые поведут себя иначе.

На самом деле, столкнувшись с эпидемией, каждый отвечает себе на вопрос, хочет он жить или нет. Все остальное — вторично. И надо именно так и ставить вопрос: хочешь жить — сиди дома. Всякая политкорректность в этом вопросе — это путь на Пискарёвское кладбище.

Нужно, чтобы со всех каналов звучали эти слова. Бытовая культура у нас, к сожалению, недостаточно высока. Даже призыв мыть руки многие воспринимают иронически.

Нет ведь на самом деле никакой проблемы в том, чтобы провести неделю дома. Можно разобрать архивы, заняться детьми, включить компьютер и посмотреть те трансляции, что в огромном количестве предлагают сейчас музеи и театры. Требуется только сознательность.

Но все равно будут те, кто проведут эту неделю в обычном режиме. И общество должно ответить на такое поведение осуждением. Рассматривать этих людей как опасных для окружающих. Если мы создадим такую атмосферу — будет и эффект«, — отметил Станислав Еремеев.