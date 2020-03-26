Кострома, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В отношении руководителя Управления городского пассажирского транспорта администрации города Костромы Сергея Пушкина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УМВД России по Костромской области.

Сергей Пушкин
Сергей Пушкин
Фото администрации города Кострома

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий в 2016 году. По информации ГТРК «Кострома», Пушкин несколько раз вмешался в деятельность частного коммерческого предприятия. В результате его действий из городского бюджета были необоснованно перечислены денежные средства в размере 11,3 миллиона рублей.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта», — говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Известно, что по решению суда чиновник помещен под домашний арест.