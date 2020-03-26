Кострома, , 13:05 — REGNUM В отношении руководителя Управления городского пассажирского транспорта администрации города Костромы Сергея Пушкина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УМВД России по Костромской области.

Сергей Пушкин Фото администрации города Кострома

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий в 2016 году. По информации ГТРК «Кострома», Пушкин несколько раз вмешался в деятельность частного коммерческого предприятия. В результате его действий из городского бюджета были необоснованно перечислены денежные средства в размере 11,3 миллиона рублей.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта», — говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Известно, что по решению суда чиновник помещен под домашний арест.