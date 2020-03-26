Москва, , 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят. Об этом заявил 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков уточнил, что предоставленная российским гражданам по предложению Владимира Путина выходная неделя не будет компенсирована за счет майских праздников.

Также он подчеркнул, что эпидемии коронавируса в России нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 60% граждан России поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса.

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