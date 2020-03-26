Москва, , 13:01 — REGNUM В Москве капитальный ремонт домов не будет проводиться до особого распоряжения. Об этом сообщается в факсограмме Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы руководителям подрядных организаций (копия есть в распоряжении ИА REGNUM).

Меры приняты «в целях профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции». Факсограммой предписывается приостановить работу всех объектов, проверить строительные городки и исключить проживание в бытовках, чердачных помещениях и подвалах.

Кроме того, поручено обеспечить наличие аварийных бригад для «урегулирования обращений граждан».