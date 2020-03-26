Москва, , 13:01 — REGNUM На 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист России Юрий Кукес, сообщили 26 марта пресс-службе Росцирка.

Коллектив Росцирка выразил соболезнования родным и близким артиста. «В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте», — говорится в сообщении.

Юрий Кукес родился 18 марта 1951 года в Харькове. В 1970 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства с номером соло-жонглер. Он более 50 лет посвятил цирку и еще в детстве участвовал в акробатических номерах с отцом — Матвеем Алексеевичем.

В 80-х годах длительное время работал в Японии, а в 1993 году получил медаль Императора Японии как лучший артист года. Последние годы Кукес работал директором театра «Уголок дедушки Дурова».