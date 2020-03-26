Сухум, , 13:03 — REGNUM Переводные экзамены отменены в школах Абхазии в рамках принятых мер по профилактике коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба, 26 марта сообщает пресс-служба главы республики.

«В связи с увеличением продолжительности каникул в школьных образовательных учреждениях министерству просвещения Республики Абхазия отменить ежегодные переводные экзамены в 4−8 и 10 классах», приводится текст подписанного распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распоряжением президента Абхазии, с 25 марта в республике введен ряд ограничений в рамках профилактики коронавируса в республике. Новые меры предусматривают продление школьных каникул до 7 апреля.

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