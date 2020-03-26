Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM В Екатеринбурге продают медицинские маски по цене 3250 рублей за пачку из 50 штук. Об этом пишет «Накануне.Ru».

Столь дорогой товар в одной из аптек на улице 8 Марта нашёл Уральский родительский комитет. Глава организации Евгений Жабреев возмутился такой ценой и уже обратился в ФАС.

Если 3250 поделить на 50, то стоимость одной маски окажется 65 рублей. Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге и по всей стране этот товар в дефиците. Причиной стал коронавирус.