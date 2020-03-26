Кигали, , 13:00 — REGNUM По всей Руанде развернуты особые подразделения полиции для обеспечения соблюдения жестких мер по ограничению распространения коронавируса, введенных в воскресенье, 22 марта. Об этом передает ВВС Swahili.

Тем, кто относится к стратегически важным работникам, таким как медики, сотрудники супермаркетов и журналисты, разрешается покидать свои дома, отмечает специальный корреспондент ВВС в Кигали.

По его словам, за 8 км от дома до офиса в столице Кигали он проходит около пяти полицейских контрольно-пропускных пунктов.

По сообщению местных СМИ, в понедельник, 23 марта, полиция застрелила двух молодых людей на окраине города, которые, по их словам, нарушили карантинный режим. В полиции заявили, что молодые люди пыталась оказать сопротивление офицерам.

Также поступали сообщения о том, что поденные рабочие, которые сейчас не имеют дохода, пытаются сбежать из Кигали, чтобы присоединиться к своим семьям в деревнях, проходя большие расстояния, поскольку работа общественного транспорта была запрещена.