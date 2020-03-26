Иркутск, , 12:55 — REGNUM Несмотря на то, что эпидемия коронавируса поражает всё большее число людей, в том числе и в России, жители Приангарья, вынужденно находящиеся в самоизоляции, позволяют себе нарушать карантинный режим. Как сообщает официальный сайт Иркутской области, по итогам проверки 1204 граждан выявлено 17 фактов нарушения условий самоизоляции.

Всего с 1 февраля 2020 года в аэропорту Иркутска досмотрено 45 826 пассажиров. На самоизоляции находятся 4347 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Приангарье ввели 18 марта с 20:00 местного времени.

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