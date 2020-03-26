Симферополь, 26 марта 2020, 12:59 — REGNUM Крымский многофункциональный медцентр имени Семашко начнёт работу раньше срока и будет перепрофилирован из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 26 марта в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM ранее власти республики решили ограничить работу санаториев полуострова, призвав местных отельеров не гнаться за прибылью, а временно ограничить турпоток.
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