Симферополь, , 12:59 — REGNUM Крымский многофункциональный медцентр имени Семашко начнёт работу раньше срока и будет перепрофилирован из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 26 марта в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Принято решение подготовить больницу Семашко к работе на этом направлении. Там большое количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких, больница оборудована по самым современным условиям. Мы вполне можем использовать её под конкретные задачи в части борьбы с коронавирусом. В режиме ЧС начинаем запуск работы больницы Семашко», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее власти республики решили ограничить работу санаториев полуострова, призвав местных отельеров не гнаться за прибылью, а временно ограничить турпоток.

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