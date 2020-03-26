Ташкент, , 12:49 — REGNUM Посольство Узбекистана в Великобритании опровергло слухи об эвакуации граждан республики на частных самолетах, сообщили 26 марта в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что воздушное пространство Узбекистана закрыто и полет в страну возможен только с разрешения правительства. Список граждан, планирующих вернуться домой, составляет оперативный штаб при посольстве.

В дипведомстве призвали студентов и их родителей не распространять ложную информацию в социальных сетях. Решение о запуске чартера будет принято на уровне правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 марта в Узбекистане обнаружено 65 случаев заражения коронавирусом, в Великобритании — 9529.